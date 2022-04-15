Açlık sınırı asgari ücreti geride bıraktı: 4 bin 453 TL

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin hesaplamalarına göre dört kişilik bir aile için açlık sınırı 4 bin 453 TL, yoksulluk sınırıysa 15 bin 405 TL'ye yükseldi

BİSAM'ın hazırladığı rapordaki kritik değerlendirmeler şu şekilde:

TÜİK Madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Mart 2022 için 4 bin 453 liradır. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 15 bin 405 lira olarak gerçekleşmiştir.

En yüksek maliyet süt ve süt ürünleri

Günlük harcamalarda Mart 2022’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 46,95 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 31,03 liradır. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 25,04 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 11,64 liradır. Katı yağ ve sıvı yağ ise 10,21 liralık masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 2,91, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 6,90 lira harcama yapılması gerekmektedir.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 31,6 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 29,3 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 16,8'dir. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 10,7'dir. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 11,52'dir.