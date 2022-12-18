'Kazansa bile mazbata verilmez' diyen YSK Başkanı'ndan İmamoğlu açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesi ile ilgili "Cezası kesinleşirse seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez" sözlerine ilişkin yeni açıklama yaptı.

Habertürk yazarı Kübra Par'a konuşan Akkaya, "Önümüzde somut bir olay veya dosya yok. Ben genel prensipleri hatırlattım" dedi.

Akkaya, "Anayasa ile beraber 6271 sayılı Cumhurbaşkanı seçimi kanunun 4. Maddesindeki düzenlemeleri anlatmaya çalıştım. Somut bir kişi, olay ya da dosya ile ilgili görüş belirtmedim" ifadelerini kullandı.