Kazanan ŞUA İnşaat işçileri anlattı: 'Hakkımızı istediğimiz için tehdit edildik, işten çıkarıldık, konteynerden atıldık'

Patronların Ensesindeyiz (PE) Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı’nda örgütlenen işçiler, ana firma ŞUA İnşaat ve taşeron Pasinli İnşaat ile yaptıkları görüşmelerden sonuç alamayınca hem şantiye önünde hem de şirketlerin genel merkezleri önünde eylemler gerçekleştirdi.

Patronların Ensesindeyiz'e konuşan işçiler, ücretlerini talep ettikleri süreçte hakaret ve tehditlerle karşılaştıklarını, çalışma günlerinin eksik gösterildiğini, hırsızlıkla suçlanarak çantalarının arandığını anlattı. Aynı gün hem işten çıkarıldıklarını hem de kaldıkları konteynerlerden atıldıklarını belirten işçiler, ücretlerini alamadıkları için ailelerine para gönderemediklerini, borçlarını ödeyemediklerini ve memleketlerine dönecek yol parasını dahi bulamadıklarını söyledi.

Kazanımla sonuçlanan mücadeleleri sürerken konuşan işçiler, o günlerde yaşadıklarını anlatmıştı.

'Ödeme için söz verdiler, haftalarca oyaladılar'

ŞUA İnşaat işçileri, ücretlerini alabilmek için haftalarca beklediklerini, her seferinde yeni bir ödeme tarihiyle karşılaştıklarını anlattı:

“Normalde ekim ayının 15’iyle 20’si arasında ödeme yapılacağına dair anlaşmamız vardı. Geçen ay da problem yaşadık. 15’ine kadar çalıştık, bu defa 20’sine çıktı. Arkadaşlarla kendi aramızda konuştuk, bir hafta daha bekleyelim dedik. 20’sine kadar devam ettik. Sonra 25’ine çıktı. 25’inde para yatmayınca tekrar sorduk, yarın dediler. 26’sına kadar bekledik. 26’sı akşamı aradığımızda ‘İnşallah gelir, gelmezse de kendi başınızın çaresine bakın’ dediler.”

İşçiler, ücretlerini talep etmelerinin ardından taşeron yetkilileriyle aralarında tartışmalar yaşandığını anlattı. İşçiler, kendilerine ödeme yapılması bir yana, haklarını aradıkları için şantiyeden gönderilmek istendiklerini belirtti.

ŞUA YAPI SÖZÜNÜ TUT, HAKKIMIZI ÖDE! İnşaat işçisi en temel hakkı olan emeğinin peşinde mücadeleye devam ediyor. İstanbul'un orta yerinde gasp edilmeye çalışılan alın terimizin tek kuruşunu size bırakmayacağız. 🚩İnşaat İşçisi arkadaşımız: ''Bize saldırmaya çalışıyorlar, koğuşta barındırmıyorlar. Yetmezmiş gibi bizi hırsızlıkla suçladılar, gurbetçiyiz ve ailemizi geçindiriyoruz. Hakkımız olandan başka bir şey istemiyoruz.'' İnşaat işçisi arkadaş Patronların Ensesindeyiz'e ulaş, hakların için eyleme geç. ☎ 05419400514 — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) October 28, 2026

Haklarını istediler, çalıştıkları günler eksildi

ŞUA İnşaat işçileri, ücretlerin ödenmemesinin yanı sıra çalışılan günlerin kaydedildiği puantajlarda da ciddi uyuşmazlıklar yaşandığını aktardı.

İşçiler, başlangıçta 52 gün olarak belirtilen çalışma süresinin, ücretlerini talep etmelerinin ardından 39 güne düşürüldüğünü söyledi:

“Taşeron bana ilk başta ‘Senin puantajın 52 gün’ diyor. İşin üzerine gidince bu defa ’52 gün değil, 39 gün’ diyor. Ben eylül ayında 22 gün çalışmışım, bana 14 gün çalıştığımı söylüyor. Kamera kayıtları var, gelin bakalım diyorum. Ona da yanaşmıyorlar.”

Şantiyede puantaj kayıtlarının düzenli tutulmadığını, kimi zaman imza atacak yetkili bulamadıklarını anlatan işçi, kendilerine imzaların sonradan tamamlanacağının söylendiğini belirtti.

İşçiler ayrıca, sigorta bildirimlerinin gerçek ücretleri ve çalışma günleri üzerinden yapılmadığını, asgari ücret üzerinden gösterildiklerini ifade etti.

'Ben paramı yakarım ama sizi öldürürüm diye tehdit ettiler'

Ücretlerini almak için yaptıkları görüşmelerde tehdit edildiklerini anlatan işçiler, taşeron yetkililerinin ve yakınlarının üzerlerine yürüdüğünü söyledi.

İşçiler yaşadıklarını şöyle aktardı:

“Biz kendi haklarımızı talep ediyoruz. Taşeron bize ‘Para falan vermiyorum’ diyor. Masaya vuruyor, üstümüze yürüyor. Kendi akrabalarıyla birlikte üzerimize geldiler. ‘Ben paramı yakarım ama sizi öldürürüm, akrabalarımı çağırırım’ diye tehdit ettiler.”

İşçiler, yaşadıkları gerginlikler sırasında kendilerini karşılık vermeye zorlayan bir tutumla karşılaştıklarını, bu nedenle özellikle dikkatli davrandıklarını söyledi.

Daha önce de benzer sorunlar yaşayan işçiler olduğunu belirten bir işçi, “Bizi uyardılar. ‘Sakın hakaret etmeyin, karşılık vermeyin’ dediler. Bizi tahrik ediyorlar. Sanki bizden biri karşılık verse paramızı hiç ödemeyecekler” ifadelerini kullandı.

'Herkesin içinde bize hırsız muamelesi yaptılar'

Ücretlerini talep ettikten sonra işten çıkarıldıklarını belirten işçiler, şantiyeden ayrılmaları istenirken taşerona ait malzemeleri çalmakla suçlandıklarını söyledi.

Bir işçi yaşananları şöyle anlattı:

“Bizi şantiyede ücretlerimizin yatırılmasını beklediğimiz ve firmalara taleplerimizi ilettiğimiz bir anda işten çıkardılar, şantiyeden attılar. Paramızı da vermediler. Sonra milletin içerisinde ‘Bunlar hırsız’ diye bağırdılar. Malzemelerini çaldığımızı söylediler. Güvenliklere üstümüzü, çantalarımızı arattılar.”

İşçiler, haklarını talep ettikleri için bu suçlamalarla karşı karşıya bırakıldıklarını belirtti.

İNŞAAT İŞÇİSİ KÖLE DEĞİLDİR İşçileri çalıştırıp zorbalıkla alınterini gasp edebileceklerini zannediyorlar. Yanılıyorlar. 🔴Şua Yapı'dan da taşerondan da korkmuyoruz, hakkımız olanı alacağız. TKP Merkez Komite Üyesi Selahattin Kural: "İnşaat işçileri günlerdir patronlar haklarını ödemediği için direniş halindeler. Alınterinizle çalışacaksınız ama patronlar daha fazla zenginleşmek için hakkınızı gasp edecek... Ana firma ve taşeron şirket kurdukları tezgah üzerinden inşaat işçilerini çalıştırıp haklarını gasp ederek zenginleşiyorlar. Biz işçiler birlik olup mücadele etmezsek asalak patronlar üzerimizden daha fazla zenginleşmek için saldıracaklar... Buna isyan etmek, bu zorbalığa karşı mücadele etmek zorundayız. " — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) October 28, 2026

Aynı gün hem işten hem kaldıkları konteynerlerden çıkarıldılar

İşçilerin yaşadığı mağduriyet, ücretlerinin ödenmemesi ve tehditlerle sınırlı kalmadı. İşçiler, aynı gün hem işten çıkarıldıklarını hem de şantiyede kaldıkları konteynerleri terk etmek zorunda bırakıldıklarını anlattı.

İşçilerden biri, işten çıkarıldıkları gece kalacak yerleri olmadığı için bir arkadaşlarının evinde misafir olmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Ücretleri ödenmediği için başka bir yerde barınma imkânlarının da bulunmadığını belirten işçiler, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

“Şu an kimsenin cebinde para yok. Evimize gidemiyoruz, paramız yok. Bir işe de gidemiyoruz, bu mesele böyle ortadayken. Gidecek, para bulabileceğimiz bir yer yok. Bir otele gidip kalalım desek öyle bir durumumuz da yok. Bunları bildikleri için fırsatçılık yapıyor. ‘Bir iki gün dururlar, sonra giderler, bu konu da kapanır’ diye düşünüyor. Ama hakkımızı almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz.”

'Ailemize para göndereceğimize ailemizden para istiyoruz'

İşçiler, ücretlerini alamadıkları iki ay boyunca yaşadıkları ekonomik sıkıntıların ailelerine de yansıdığını anlattı.

Bir işçi, uzun süredir ailesine para gönderemediğini, ihtiyaçlarını karşılamak için ailesinden para istemek zorunda kaldığını belirtti:

“Şu an hiçbirimizin cebinde bir lira para yok. Biz ailemize para gönderemiyoruz. Tam tersine ailemizden para istiyoruz. Son bir aydır ailemizden para istemeye çekiniyoruz. Herkesin kredisi var, borcu var. Artık kredi de çekemiyoruz.”

Ailesinin ihtiyacı için ücretinden yalnızca 3 bin lira istediğini ancak bunu dahi alamadığını anlatan işçi şöyle devam etti:

“Bundan yaklaşık iki hafta önce taşerona ‘3 bin liraya ihtiyacım var, eve göndereceğim, babam istiyor’ dedim. Aradan günler geçti, tekrar gittim. ‘Param yok, veremiyorum, gidin kendinize başka çare bulun’ diyor.”

Ana firma taşerona, taşeron başka yetkililere yönlendirdi

İşçilerin ücretlerini alabilmek için yaptıkları görüşmelerde karşılaştıkları bir diğer sorun ise ana firma ile taşeronun sorumluluğu birbirine yönlendirmesi oldu.

ŞUA İnşaat yetkililerinin taşerona gerekli ödemelerin yapıldığını söylediğini aktaran işçiler, taşeronun ise kendilerine farklı gerekçeler sunduğunu belirtti.

Bir işçi, ana firmanın sorumluluk almasını talep ederek şunları söyledi:

“Şu an ana firma ‘Biz ödemeyi yaptık’ diyor. Taşeron da ‘Bana ödeme yapılmadı, gidin onlardan alın’ diyor. Bizi birbirlerine gönderiyorlar. Ana firma isterse bu parayı işçilere ödeyip taşerondan kesebilir. Ama ‘Benlik bir durum yok, gidin anlaşın’ diyorlar.”

Alacaklarının görüşmeler sırasında kabul edildiğini ancak yine de ödeme yapılmayacağının söylendiğini aktaran işçiler, taşeronun kendi avukatının dahi taleplerinin haklı olduğunu ifade ettiğini belirtti.

Şantiye önünden şirket merkezlerine uzanan mücadele

İşçiler, mücadele sürecinde Kuzey Adalar şantiyesi önünde gerçekleştirdikleri eylemde “ŞUA İnşaat’tan hakkımızı alacağız” yazılı pankart açtı.

Şantiye önündeki eylemde konuşan PE Temsilcisi Avukat Baran Nevcanoğlu, ana firma ve taşeronla gerçekleştirilen görüşmelerden sonuç alınamadığını belirtmişti:

“Ana firma ŞUA Yapı ve taşeron Pasinli firmalarıyla iki gündür görüşmelerimiz sürüyor. Ama görüşmelerde bir sonuca varamadık. Ana firma ‘Taşeronla halledin’, taşeron ‘Ben bilmem, formenle halledin’ diyor.”

Şantiyelerde işçilerin emeğiyle yükselen binalardan patronların kazanç sağladığını ancak işçilerin ücretlerini almakta güçlük çektiğini vurgulayan Nevcanoğlu, işçilere yönelik tehdit ve hakaretleri kabul etmeyeceklerini söylemişti.

İşçiler de “Biz kendi haklarımızı istiyoruz. Geçindirdiğimiz insanlar, ailelerimiz var. Hakkımızı almadan gitmeyeceğiz” diyerek mücadele kararlılıklarını dile getirmişti.

🚧ŞUA İNŞAAT’TAN HAKKIMIZI ALACAĞIZ Şua İnşaat’tan tüm haklarımızı alana kadar enselerindeyiz! Dün şantiye önünde eylemlere başladık. Bugün ise Şua İnşaat’ın Genel Merkezi önünden sesleniyoruz: Yağmurda,soğukta çalışarak hak ettiğimiz tek bir kuruşu, bizi hırsızlıkla suçlayıp, kışın ortasında şantiyeden sokağa atan patronlara bırakmayacağız. 📣Patronların Ensesindeyiz Ağı Temsilcisi Av. Baran Nevcanoğlu: 🗣️“Bugün Türkiye’de inşaat işçileri çalışıyorlar, kazanıyorlar ama haklarını alamıyorlar. Türkiyenin dört bir yanında inşaatlardan ihbarlar alıyoruz. Türkiye’de inşaat işçileri en ağır şartlarda çalıştırılmasına rağmen patronlar diyor ki; biz inşaat işçilerini taşeronlar üzerinden çalıştırır sonra da kapının önüne koyarız. Haklarını ödemeye gelince de bizimle alakası yok deriz. Biz artık buna dur diyeceğiz, hakkımızı gasp etmelerine izin vermeyeceğiz.“ İnşaat işçisi kardeş. Hakkını alamıyorsan bize ulaş, birlikte kazanalım👇 ☎ 05419400514 — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) October 29, 2026

İşçiler tüm haklarını kazandı

Tehditlere ve saldırı girişimlerine rağmen mücadeleyi bırakmayan işçiler, yaptıkları açıklamayla tüm haklarını kazandıklarını duyurdu. Tehditlere boyun eğmediklerini vurgulayan işçiler, “Emeğimizin karşılığını söke söke aldık” dedi.

ŞUA İnşaat işçisi Yasin, “Biz direndik ve kazandık” diyerek diğer işçilere de mücadele çağrısı yaptı:

“Diğer işçi arkadaşlarımızı mücadelemize çağırıyoruz. Hakkımızı kimse yiyemez. Biz kaybetmeyiz. Patronları böyle dize getiririz. Bizi yıldıracaklarını zannettiler ama biz yılmadık. Haklarımızı alacağız demiştik, aldık. İnşaatlardaki işçi kardeşlerimize sesleniyorum: Patronların Ensesindeyiz ile birlikte mücadeleye!”

Kazanımın ardından patronlardan şikâyetçi oldular

İşçilerin tüm hakları, ana firma ve taşeron firma tarafından arabuluculukta varılan anlaşmayla tanındı. Ancak anlaşmanın sağlandığı akşam karakoldan aranarak ifadeye çağrılan işçiler, karakola gittiklerinde patronların anlaşma öncesinde kendileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını öğrendi.

Kendilerine yöneltilen suçlamaların gerçek dışı olduğunu söyleyen işçiler, patronların bu yolla eylemlerini bölmeyi ve mücadelelerini kırmayı amaçladığını belirtti. İşçiler de kazanımlarının ardından patronlardan şikâyetçi oldu.

Daha önce Sakarya’da Ilgazlar İnşaat’ta direnen işçiler hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatan işçiler, “Biz bunu Sakarya’dan biliyoruz” diyerek şunları söyledi:

“Burada, Kartal’da direndik ve biz de kazandık. Bu patronlar da bizi şikayet etti. Patronlar her yerde aynı. Patronlar karşılarında hakkını arayan işçi gördüklerinde; aynı saldırganlığı, aynı suçu işliyorlar. İşçilerin haklarını yemeyi bir de üzerine iftira atmayı biliyorlar.”

Kazanımlarını halaylarla ve türkülerle kutlayan işçiler, diğer emekçileri de PE’de bir araya gelmeye ve mücadeleyi büyütmeye çağırdı.

🔴DİRENDİK, KAZANDIK Şua İnşaat'ın Kuzey Adalar şantiyesinde çalışan işçiler olarak direndik ve kazandık‼️ 🗣️Şua İnşaat işçisi arkadaşımız Yasin: "Biz direndik ve kazandık. Diğer işçi arkadaşlarımızı mücadelemize çağırıyoruz. Hakkımızı kimse yiyemez. Biz kaybetmeyiz. Patronları böyle dize getiririz" 🗣️Şua İnşaat işçisi arkadaşımız Sinan: "Bizi yıldıracaklarını zannettiler ama biz yılmadık. Haklarımızı alacağız demiştik, aldık. İnşaattaki arkadaşlarımıza sesleniyorum: Patronların Ensesindeyiz Ağı kimseden komisyon almıyor. İşçilerle birlikte mücadele ediyor." @suainsaat_ @KartalKuzeyAda #Şuaİnşaat #KuzeyAdalar — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) October 30, 2026

Dün Şua İnşaat’tan ve Pasinli İnşaat’tan haklarımızı aldık. Kutlamalarımızı yaparken, hakkımızda şikayet olduğunu ve ifade vermemiz gerektiğini öğrendik. İfade işlemlerimiz gece 01:30’a kadar sürdü. Pasinli İnşaat’ın patronları tarafından mücadele eden işçiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuş. İşçileri tehdit eden, saldıran, eylemlerini bitirmek için iftiralarda bulunan patronlar hakkında biz de suç duyurusunda bulunduk. 🗣️”Biz bunu Sakarya’dan biliyoruz. Aynı Ilgazlar İnşaat’ın bizi şikayet ettiği gibi. Bugün Sakarya’da Ilgazlar İnşaat’ta direnen arkadaşlarımızın, arkadaşlarıyla beraberiz. Burada, Kartal’da direndik ve biz de kazandık. Bu patronlar da bizi şikayet etti. Patronlar her yerde aynı. Patronlar karşılarında hakkını arayan işçi gördüklerinde; aynı saldırganlığı, aynı suçu işliyorlar. İşçilerin haklarını yemeyi bir de üzerine iftira atmayı biliyorlar.” — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) October 31, 2026

Dün Şua İnşaat’tan ve Pasinli İnşaat’tan haklarımızı aldık. Kutlamalarımızı yaparken, hakkımızda şikayet olduğunu ve ifade vermemiz gerektiğini öğrendik. İfade işlemlerimiz gece 01:30’a kadar sürdü. Pasinli İnşaat’ın patronları tarafından mücadele eden işçiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuş. İşçileri tehdit eden, saldıran, eylemlerini bitirmek için iftiralarda bulunan patronlar hakkında biz de suç duyurusunda bulunduk. 🗣️”Biz bunu Sakarya’dan biliyoruz. Aynı Ilgazlar İnşaat’ın bizi şikayet ettiği gibi. Bugün Sakarya’da Ilgazlar İnşaat’ta direnen arkadaşlarımızın, arkadaşlarıyla beraberiz. Burada, Kartal’da direndik ve biz de kazandık. Bu patronlar da bizi şikayet etti. Patronlar her yerde aynı. Patronlar karşılarında hakkını arayan işçi gördüklerinde; aynı saldırganlığı, aynı suçu işliyorlar. İşçilerin haklarını yemeyi bir de üzerine iftira atmayı biliyorlar.” — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) October 31, 2026

Cumhuriyeti patronlar yıktı. Biz tüm emekçi arkadaşlar yeniden inşa edeceğiz! Hakları için mücadele eden Şua İnşaat işçileri olarak Cumhuriyet Yürüşüne katıldık. Haklarımıza ve cumhuriyetimize sahip çıkacağız! @tkpninsesi https://t.co/F5yfBP9hnY — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) October 29, 2026

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