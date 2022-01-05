Kazakistan'ın başkentinde OHAL ilanı: Zamları protesto eden halk belediye binasına girdi

Kazakistan'da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) fiyatlarına gelen zamların ardından başlayan protestolar sürerken Almatı kentinde halkın belediye binasına girdiği öğrenildi.

Kısa bir süre önce, Kazakistan'da zamlara ve hayat pahalılığına karşı halkın sokağa dökülmesi sonrası hükümet istifa etmişti.

Sputnik’in aktardığına göre, göre çok sayıda kişi Almatı belediyesi binasına girmeye çalışırken güvenlik güçleri halka göz yaşartıcı bombalarla saldırdı.

Öte yandan, Kazakistan'ın bir diğer büyük kenti Aktobe'deyse halkın belediye binasını ele geçirdiği söyleniyor.

OHAL ilan edildi

Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da 19 Ocak’a kadar olağanüstü hâl ilan edildi.

Akşam 09.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasaklanırken, silah, mühimmat ve alkol satışı da yasaklandı.