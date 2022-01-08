Kazakistan’daki eylemlerde gözaltı sayısı 4 bin 266’ya yükseldi

Kazakistan'da, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla başlayan ve sonrasında büyüyen eylemlere müdahale sürüyor.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda komşu ülke vatandaşları da dahil olmak üzere gözaltına alınanların sayısının 4 bin 266’ya yükseldiği bildirildi.

Yalnızca Almatı bölgesine bağlı köylerden birinde 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, Taldıkorgan kentinde silahlı bir grubun cezaevine silahlı saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, 15 kişilik bir grubun cezaevini ele geçirme girişiminde bulunduğu, güvenlik güçlerinin karşılık vermesi sonucu grubun 3 üyesinin öldürüldüğü, diğerlerinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Çıkan çatışmada 1 polisin hayatını kaybettiği, 2 polisin de yaralandığı aktarıldı. (İHA)