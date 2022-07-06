Kazakistan'daki ENKA ortaklığındaki petrol sahasında patlama: İki işçi yaşamını yitirdi

Kazakistan'ın Tengiz petrol sahasında bu sabah meydana gelen patlamada en az iki işçi öldü, üç işçi yaralandı. Patlama boru bölümünün test edilmesi sırasında meydana geldi.

Yaralı üç işçi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da bildirildi. Türkiye ve Kazakistan'dan işçilerin birlikte çalıştığı petrol sahasında yaşamını yitiren iki işçinin de Kazakistan vatandaşı ve 1985 doğumlu olduğu açıklandı.

Petrol sahasının ortakları arasında Türkiye'den ENKA bulunuyor.

Bir Rus mahkemesi 5 Temmuz'da Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu üzerinden ihracatın 30 gün süreyle durdurulması gerektiğine karar vermişti. Ancak Tengiz'den ihracat akışları devam ediyor.