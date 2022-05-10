Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, göreve seçilmesinin ardından ilk kez Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında ulaşım, savunma sanayii, askeri istihbarat, bilişim teknolojileri, kültür, tarım, taşımacılık, ticaret, gümrük, çevre, eğitim, gençlik, iletişim ve arşiv alanında 15 anlaşma imzalandı.