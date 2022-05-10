Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, göreve seçilmesinin ardından ilk kez Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında ulaşım, savunma sanayii, askeri istihbarat, bilişim teknolojileri, kültür, tarım, taşımacılık, ticaret, gümrük, çevre, eğitim, gençlik, iletişim ve arşiv alanında 15 anlaşma imzalandı.
Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, iki ülke arasında imzalanan 15 anlaşmanın ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.
Haber Merkezi