Kazakistan'da anayasa referandumu kabul edildi

Kazakistan Merkezi Referandum Komisyonu tarafından yayınlanan ön verilere göre, oy kullananların yüzde 77,18'i referandumda Kazakistan anayasasında yapılacak değişiklikleri destekledi.

Komisyona göre, seçmen katılımı yüzde 68,06 oldu.

Kazakistan Pazar günü ülkenin anayasasını değiştirmek için referanduma gitti. Değişiklikler, devlet başkanının yetkisini sınırlandırmakta, parlamentonun ve yerel temsil organlarının rolünü önemli ölçüde artırmakta, sistematik olarak insan hakları alanını geliştirmekte ve Anayasa Mahkemesini eski haline getirmekte.

Yeni anayasa ayrıca ölüm cezasının kaldırılmasını onaylamakta ve Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in devletteki statüsüne ilişkin hükümleri de kaldırmaktadır. Nazarbayev, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra bile, resmi konumundan bağımsız olarak gündem üzerinde kendisine nüfuz sağlayan bir rol olan “ulusun lideri” anayasal unvanını korudu.

Başka bir değişiklik, cumhurbaşkanının akrabalarının hükümet görevlerinde bulunmalarını engelliyor.

Kazakistan'da yeni anayasa tartışması, Ocak ayındaki kanlı protestoları takiben gündeme gelmişti. Akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı başlayan barışçıl protestoları silahlı çatışmalar, yağmalar ve kundaklamalar takip etmiş, 230'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti. Protestolar sırasında Kazakistan yetkilileri müttefik ülkelerden asker çağırmıştı.