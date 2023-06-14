Kazakistan'da 14 orman işçisinin yaşamını yitirdiği yangınla mücadele sürüyor

Kazakistan’ın doğusundaki Abay eyaletinde 8 Haziran’da çıkan orman yangınıyla mücadele 7. gününde devam ediyor.

Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sabah saatlerinden itibaren yangın bölgesine havadan 640 ton su bırakılırken mücadele 4 yönde devam ediyor.

Bakanlık, yangının yerleşim birimlerine sıçrama riskinin olmadığını duyurdu.

Öte yandan ülkede orman yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yangın bölgesinden tahliye edilenlere yönelik yardım kampanyaları başlatıldı.

Semey Ormanı’nda 8 Haziran’da yangın çıkmış, alevlere ilk müdahaleyi yapan 14 orman işçisi hayatını kaybetmişti.

İşçiler için 12 Haziran’da “Ulusal Yas Günü” ilan edilmişti. (AA)