Kazakistan: Seferberlikten kaçan Rusların güvenliği sağlanacak

Rusya'da seferberlik ilan edilmesinin ardından çok sayıda Rus vatandaşı ülkeyi terk etmeye devam ediyor.

Rusların gittiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da Cumhurbaşkan Kasım Cömert Tokayev, seferberlikten kaçan Rus vatandaşlarını koruyacaklarını söyleyerek, "Kazakistan, umutsuz bir durumdan kaçan Rusların bakımını ve güvenliğini sağlayacak. Çoğu umutsuz durum nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalıyor. Onlara sahip çıkmalıyız. Bu siyasi ve insani bir meseledir" ifadelerini kullandı.

Kazakistan'dan daha önce yapılan açıklamada da, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda düzenlediği 'katılım referandumlarının' tanınmayacağı bildirilmişti.