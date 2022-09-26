Kazakistan Rusya'nın düzenlediği referandumları tanımayacağını açıkladı

Kazakistan Dışişleri Başkanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın doğusundaki 4 bölgede Rusya’nın gerçekleştirdiği referandumları tanımalarının mümkün olmadığını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline destek vermediklerini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Aibek Smadiyarov, devletlerin toprak bütünlüğünü ve barış içinde yaşama ilkelerini savunduklarını ifade etti. Siyasi bir diyaloğun kurulması için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını, hedeflerinin hem ülkesel hem de bölgesel istikrarının sağlanması olduğunu açıkladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Birleşmiş Milletler tüzüğüne uygun olarak çözülmesini gerektiğini söylemişti.