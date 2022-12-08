Kazakistan petrolünü taşıyan en az 8 tanker Marmara Denizi'nde 'mahsur kaldı'

Kazakistan petrol ve gaz şirketi KazMunayGas'ın başkanı Magzum Mirzagaliev, yaptığı açıklamada, Kazakistan'dan petrol taşıyan 10 tankerin İstanbul ve Çanakkale Boğazları arasında "mahsur kaldığını" söyledi.

Mirzagaliev, "Dün itibariyle orada 21 tanker vardı, bunların altısı Tengizchevroil'den (TCO) petrol taşıyan tankerlerdi. Genel olarak, mahsur kalanlar arasında Kazakistan'dan 8 ila 10'a kadar tanker olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Mirzagaliev, Çarşamba günü Kazak Enerji Bakanlığı'nın, gemilerin boğazlardan geçişindeki gecikmenin altı gün sürdüğünü söylediğini aktardı.

Bu ayın başında Türkiye, İstanbul Boğazı'nı ve Çanakkale Boğazı'nı geçen petrol nakliyecilerinden geminin gerekli Koruma ve Tazminat Sigortası'na (P&I) sahip olduğunu teyit eden bir sigortacı mektubu talep etmeye başladı.

Hafta başında Avrupa Birliği'nin Rusya'nın deniz yoluyla petrol ihracatına yönelik yaptırımları yürürlüğe girerken, basında yaklaşık 19 petrol tankerinin Türkiye'deki boğazlardan geçişinin engellendiği bildirildi.