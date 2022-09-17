Kazakistan cumhurbaşkanı başkentin adını Astana olarak değiştiren kararnameyi imzaladı

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı basın servisi, Kazakistan cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bugün ülkenin başkenti Nur-Sultan'ın adını Astana olarak değiştiren bir kararnameyi imzaladığını söyledi.

Kararname ilk resmi yayınlandığı günden itibaren geçerli oldu.

İmzalanan kararnamede ayrıca cumhurbaşkanlığı görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkartılması ve tek dönemle sınırlandırılması da onaylanmış oldu. Söz konusu yasa dün parlamentoda onaylanmıştı.

SSCB'nin dağılma sürecinde Kazakistan’ın başında bulunan Nursultan Nazarbayev 19 Mart 2019'da cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmıştı. Nazarbayev'den görevi devralan Tokayev, Parlamento'da ilk konuşmasında başkent Astana'nın isminin Nazarbayev'in ismiyle değiştirilmesini önermişti. 23 Mart 2019'da başkentin ismi 'Nur Sultan' olarak değiştirilmişti.