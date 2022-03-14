Kazakistan Başsavcılığı, Ocak ayındaki eylemlerde 230 kişinin öldüğünü açıkladı

Kazakistan Başsavcısı Berik Asılov bugün yaptığı açıklamada Ocak ayında ülkede patlak veren eylemlere dair "19 askeri ve kolluk görevlisi de dahil olmak üzere toplam 230 kişi öldürüldü" dedi.

Ülkenin parlamentosunun alt meclisinin bir oturumunda yaptığı konuşmada, Asılov, "İnsanların çoğu Almatı kentinde öldü. Kentte toplam 139 kişi yaşamını yitirdi" dedi.

Başsavcı ayrıca, şiddetli kitlesel protestolar sırasında yaklaşık 3 bin 500 kolluk kuvveti üyesinin yaralandığını söyledi. Yetkili, "18 ila 20 yaşları arasındaki polis ve askerlerin vahşice dövüldüğü ve küçük düşürüldüğü video görüntülerine hepiniz şahit oldunuz. Bu günlerde yaralanan yaklaşık 3 bin 500 kanun uygulayıcısı vardı ve bunlar toplam yaralı sayısının yüzde 80'ini oluşturuyor." dedi.

2 Ocak'ta büyük Kazak şehirlerinde protestolar patlak verdi. Ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) yardım talebinde bulundu. Bunun sonucunda Kazakistan'a barış gücü askerleri konuşlandırıldı. Kazak makamları, 7 Ocak sabahı ülkenin tüm bölgelerinde düzenin yeniden sağlandığını açıkladı.