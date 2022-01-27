Kayyumdan açıklama: Zırhlı araç çarpmadı, bizim araç çarptı

23 yaşındaki Abdulgaffar Dayan, 24 Ocak’ta Yafes Köprüsü girişinde bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Dayan’ın ölümüne zırhlı aracın neden olduğu öne sürülmüştü. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ford Ranger marka aracın kayyum yönetimindeki Cizre Belediyesi adına kayıtlı olduğu, özel kalem ve güvenlik hizmetlerine tahsis edildiği ifade edildi.

Açıklamada, pikap tarzı hizmet aracının zırhlı olmadığı belirtilerek, “Yaralamalı trafik kazası ve aracı kullanan kamu personeli hakkında adli ve idari tahkikat başlatıldığı bilgisi edinilmiştir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cizre Belediyesi olarak trafik kazasının meydana geldiği ilk andan itibaren yaralı olarak Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Abdulgaffar Dayan isimli vatandaşımızın sağlığına kavuşturulmasına yönelik süreç yakından takip edilmiş, ailesinin ve yakınlarının yanında olunmuştur.

Abdulgaffar Dayan kardeşimizin hastanede yapılan gerekli bütün tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamaması ve vefat etmesi hepimizi ziyadesiyle üzmüştür. Cizre Belediyesi olarak ebediyete intikal eden Abdulgaffar Dayan kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Cizreli hemşerilerimize başsağlığı diliyoruz.”