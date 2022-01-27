Kayyumdan açıklama: Zırhlı araç çarpmadı, bizim araç çarptı

23 yaşındaki Abdulgaffar Dayan, 24 Ocak’ta Yafes Köprüsü girişinde bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Dayan’ın ölümüne zırhlı aracın neden olduğu öne sürülmüştü. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ford Ranger marka aracın kayyum yönetimindeki Cizre Belediyesi adına kayıtlı olduğu, özel kalem ve güvenlik hizmetlerine tahsis edildiği ifade edildi.
Açıklamada, pikap tarzı hizmet aracının zırhlı olmadığı belirtilerek, “Yaralamalı trafik kazası ve aracı kullanan kamu personeli hakkında adli ve idari tahkikat başlatıldığı bilgisi edinilmiştir” denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: