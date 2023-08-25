Kayyum sosyal medya fenomenlerine ihale açtı

Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “kenti tanıtacak etkinlik ve organizasyonlar yapmak” için 14 Eylül’de bir ihale düzenleyecek.

Birgün'de yer alan habere göre, bu ihale kapsamında da Youtuber ve influencerlara (sosyal medya fenomenleri) belediyenin bir günlük reklam ve tanıtım faaliyetleri için ödeme yapılacak. Belediye tarafından belirlenecek kişilere beş ayrı kategoride 7 bin 500 liradan 25 bin liraya varan ödemeler yapılacak. Toplam 25 kişiye yapılacak ödeme 387 bin 500 lirayı bulacak.

Lüks makam odası ortaya çıkmıştı

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 62 oy oranıyla HDP’den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Selçuk Mızraklı, kayyumdan devraldığı makam odasını kamuoyunun gözleri önüne sermişti. AKP’li Kayyum Cumali Atilla’dan devraldığı makam odasının görüntülerini sosyal medyada paylaşan Mızraklı, “halkın parasıyla kendilerine saray yapmışlar” demişti. Kayyum Cumali Atilla’nın, gündem olan makam odası için belediye bütçesinden 2 milyon 127 bin lira harcadığı açıklanmıştı.