Kayyum borcu ödemedi Amedspor’un elektriği kesildi

İçişleri Bakanlığınca kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Aralık 2020’de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor’un kullandığı Şehmus Özer Spor Tesisleri’nin elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödenmeme kararı almıştı.

Rudaw'ın haberine göre belediye, kulübün tesislerine gelen elektrik faturasını ödemeyince DEDAŞ kulüp binasının elektriğini kesti.

Amedspor yöneticilerinden Faruk Erer, Şehmus Özer Spor Tesisleri’nin 15 yıl önce halkın tesisleri ile yapıldığını ve Büyükşihir Belediyesi’ne devredildiğini belirterek, “O tarihten beri tesisin elektrik, su ve doğalgaz faturalarını belediye ödüyordu. Bundan 6 ay önce bize bir tebligat geldi ve bundan sonra bu faturaların ödenmeyeceği belirtildi. Biz de madem öyle tamam, eski borçları kapatın, bundan böyle biz öderiz dedik. Ama ödemeyeceklerini bildirdiler” dedi.

Sadece elektrik faturasının 157 bin TL olduğunu belirten Erer, “Bu fatura belediyenin adınaydı. Onların ödemesi gerekiyordu. Ödenmeyince önceki gün DEDAŞ görevlileri gelip tesislerin elektriğini kesti. O sırada antrenmanımız vardı, elektrik olmadığı için yapılamadı. Mecburen DEDAŞ’a gidip borcumumuzu yapılandırdık. 5 taksitle ödeyeceğiz. İki ay önce su ve doğalgazın da aboneliğini kendi adımıza aldık ve borçlarını kapattık” diye konuştu.

Faturalar ödendikten sonra tesise elektrik verildiğini belirten Faruk Erer, “Kulübümüzün 20 yıllık protokolü var. Bakımı, masraflarını onlar karşılayacaktı. Protokolün bitmesine daha 12 yıl var. Ama kayyım atandıktan sonra böyle oldu. Hatta iki otobüsümüz vardı, altyapıdaki çocukları antrenmanlara götürmek için kullanılıyordu. Onu da bizden aldılar” ifadelerini kullandı.