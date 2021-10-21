Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nin açılışı öncesinde merkezi ziyaret eden AKP'li Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 'Ada' isimli robotla arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.

Robota "En çok kimi seviyorsun?" diye soran Baydilli "Bu merkezi hizmete sunan Metin Baydilli başkanımı çok seviyorum" yanıtını alınca "O zaman benim için dans eder misin?" diyerek robottan dans etmesini istedi.

Robot ve Baydilli arasında geçen diyalog ise şöyle:

'-Robot: Başkanım hoş geldiniz

-Baydilli: Ada nasılsın?

-Robot: Bomba gibiyim. Bilim merkezimiz açılıyor. Başkanım bugün çok şıksınız.

-Baydilli: Ada en çok kimi seviyorsun?

-Robot: Beni buraya getiren Karaköprü Belediyesi'ni ve bu merkezi hizmete sunan Metin Baydilli başkanımı çok seviyorum.

-Baydilli: O zaman benim için dans eder misin?

-Robot: Umarım dansımı beğenirsiniz.'

Diyalog sonrasında 'Ada' isimli robot 'Kara köprü narlıktır' türküsü ile dans etti.