Kayyum belediye yüzlerce evin bulunduğu mahallenin bir kısmını satışa çıkardı

Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanlığı'nın Dokuzçeltik Mahallesi’nin 49 bin 879 metrekarelik kısmının satışa çıkarılmasıyla ilgili ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Belediye Başkanlığı binasının önünde bulunan ve imarsız bir yapılaşmaya sahip mahallede yüzlerce ev, işyeri ve bir cami bulunuyor. Belediye "araziyi işgal eden yapıların alıcı tarafından 2 yıl içinden kaldırılmasını ve inşaata başlanmasını" istiyor. Belediye önündeki yaklaşık 50 bin metrekarelik kısmı satışa çıkarılan alanın toplam büyüklüğü ise yaklaşık 80 bin metrekare.

Satışa konu edilmeyen kısım ise sağlık tesis alanı, anaokulu ve park olarak ayrılmış durumda. Belediye, satış işlemini, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 Kasım 2021 tarihinde almış olduğu “Dokuzçeltik Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” kararına dayandırdı.

Yenişehir Belediye Başkanlığı ayrıca Resmi Gazete'ye verdiği bir başka ilanla Üçkuyu Mahallesi’nde bulunan 2 parseli de satışa çıkardı. Toplam 39 bin 572 metrekare büyüklüğündeki iki parsel için belirlenen toplam muhammen bedel ise 138 milyon 500 bin 810 TL. Bu parsellerin satış ihalesi ise 27 Eylül 2022 tarihinde yapılacak. Belediyenin iki ayrı mahalledeki arazi satışının toplam muhammen bedeli ise 313 milyon TL’yi aşıyor.

Yenişehir Belediye Başkanlığı seçimini HDP’li Belgin Diken kazanmıştı. Ancak Diyarbakır Valiliği 13 Kasım 2019 tarihinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle Belgin Diken’i görevden almıştı. Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi, belediye başkan vekili olarak görevlendirilmişti. (ANKA)