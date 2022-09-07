İzmir Karaburun’da adliye karıştı, MHP’li başkan tutuklandı

İzmir‘in Karaburun ilçesinde görülen bir boşanma davasında olay çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgaya polis müdahale ederken gözaltı işlemleri yapıldı.

Ege’de Son Söz‘ün haberine göre Karaburun Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Meryem K. ile Sinan K.’nin boşanma duruşması gerçekleştirildi. Mahkemede ayrıca davalı kocanın gayrimenkul mal varlıklarını muvazaalı bir şekilde kardeşi ve üçüncü kişilerin üzerine geçirmesi konusu da değerlendirildi.

Duruşma sırasında karı koca arasında çıkan karşılıklı tartışmaya ailenin çocukları Emre ve İdris K. de dahil olurken, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ardından çocuklar babasının annesine söylediği sözlere karşı çıkarak tepki gösterdiler. Duruşma sonrasında baba ve amca annesinden yana tavır alan Emre ve İdris K. üzerine yürüyerek darp etti. İddiaya göre durumu gören ve mahkemede tanık olarak ifade veren Karaburun Belediyesi personeli Mimar Mehmet Civan duruma müdahale etmek istedi.

Bu sırada adliyeye gelen MHP İlçe Başkanı Erkan Özen ve beraberindeki grup tanık olarak ifade veren Civan’a saldırdı. Ailenin çocukları Emre ve İdris K. çıkan kavgada Civan’ın yanında olduğu için MHP ilçe başkanı ve yanındakiler tarafından darp edildi. Karaburun Adliyesi’nde yaşanan olaya olay yerinde bulunan polisler müdahale ederken çok sayıda takviye polis çağrıldı. MHP İlçe Başkanı Özen’in, adliyede kendisine müdahale eden polisle de tartıştığı öğrenildi.

Öte yandan adliyede çıkan olaylara karışan kişilerin tamamı gözaltına alınırken belediye personeli Mehmet Civan ve boşanma davasını açan taraf olan Meryem K., isimlerden şikayetçi oldu.

Karaburun Adliyesi’ne giderek yanındakilerle birlikte olay çıkaran, hakim ve savcıyı tehdit eden Karaburun MHP ilçe başkanı Erkan Özen tutuklandı. MHP ilçe Başkanı Erkan Ozen tutuklanırken karara itirazı reddeden hakim ve tutuklamaya sevk eden eşi savcı görevlerinden alındı. İki ismin Şanlıurfa’ya görevlendirildiği öğrenildi.