Kayyum belediye 6 arsayı satışa çıkardı

Son günlerde Diyarbakır kent merkezi ve ilçelerinde başlayan arsa satışları devam ediyor. Bir arsa satışı haberi de Ergani'den geldi.

Amida Haber'de yer alan habere göre, yaklaşık 3 yıldır kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi, bünyesindeki 6 parsel arsayı satışa çıkardı. Arsaların ihalesi 20 Haziran’da açık artırma usulü ile yapılacak. Arsalardan 4’ü Çukurdere, 2’si ise Şirinevler Mahallesi’nde bulunuyor.

Seçim öncesi de taşınmazları satmıştı

Öte yandan Ergani Belediyesi seçim öncesi, 3 parseli konut alanı olmak üzere 9 adet taşınmazı satılığa çıkarmıştı. Açık artırma usulü ile yapılan ihalede Belediyenin 9 parsel arazisi deprem gerekçesiyle satılmıştı.

Kayyum atanmıştı

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Ergani ilçesinden Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı olarak belediye başkanı seçilen Ahmet Kaya, İçişleri Bakanlığı'nın hakkındaki soruşturmaları gerekçe göstermesi ile 23 Mart 2020 tarihinde görevden uzaklaştırılarak yerine ilçe kaymakamı kayyım olarak atanmıştı. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamadan beraat eden Kaya, göreve iade edilmemişti.