Kayyum atanan Flash TV'nin yayın hayatı sona erdi, yeni kanalın adı açıklandı

Ekim 2021’de yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV'de önemli bir değişiklik yaşandı.

Kayyum atanan kurum, yayın hayatına son verdiğini duyuran bir açıklama yaptı:

"Ulusal yayıncılık alanında 1992 yılından bu yana FLASH TV adı ile faaliyet göstermekte olan kuruluşumuz Yönetim kurulu Başkanı ve tek imza yetkilisinin vefatı sebebi ile gerekli yönetim organlarından yoksun kalarak kayyım sürecine girmiştir.

Bu süreçte ortakların anlaşmazlığı sebebi ile ulusal yayıncılık lisansı yenilenememiş dolayısı ile yayın hayatına bugün itibari ile son vermek zorunda kalmıştır.

Uzun yıllardır FLASH TV’ye göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için sonsuz teşekkürlerimizin kabulünü rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Medyaradar'ın haberine göre, Flash TV’den yapılan bu açıklamanın ardından, kanalda değişiklik yaşandı. 16 Nisan, saat 00.00 itibariyle Flash TV yerini, Flash Haber TV’ye bıraktı.

Flash Haber TV ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Anayasal haber alma hakkı çerçevesinde, her fikir ve kuruma eşit mesafede, tarafsız ve özgür yayıncılık prensipleri ile dünyada ve ülkemizde gelişen olaylar, şeffaf, yalın ve doğru şekilde artık Flash Haber TV’de"