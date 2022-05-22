Kayyum 635 milyon değerindeki AVM’yi 150 milyona satışa çıkardı

Batman Belediyesi, 2008 yılında belediyeye ait arsada “yap-işlet-devret” projesi kapsamında Batman Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin (AVM) inşasını başlattı. AVM'nin inşaatı 2010 yılında tamamlandı. Kentin en işlek yerlerinden biri olan 8 bin 557 metrekarelik alan üzerine inşa edilen AVM, imzalanan sözleşmeyle Golden Park A.Ş.'ye kiralandı.

Evrensel'den Fethi Balaman'ın haberine göre, belediyeye kayyum atanması sonrası AVM, 26 Kasım 2021’de satışa çıkarıldı. 12 Mayıs'ta görev yeri değiştirilen kayyum Hulusi Şahin başkanlığında toplanan İhale Komisyonu, katılım olmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etti. Kayyum yönetimi, ikinci ihalenin 23 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu. AVM için belirlenen satış fiyatı ise, 150 milyon TL olarak belirlendi.

Kayyumun belirlediği fiyat kentte tartışmalara neden oldu. Kentin dinamikleri, belirlenen fiyatın çok düşük bir fiyat olduğunu belirtiyor. Batman Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu'na (İKK) göre AVM’nin gerçek değeri 635 milyon 375 bin TL.

Adrese teslim satış

MA'nın görüştüğü yerine kayyum atanan Batman Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Demir, belediyenin en büyük gayrimenkulü olan AVM’nin kelepir fiyatına satılmaya çalışıldığını söyledi. Kayyum sistemini "talan sistemi" olarak nitelendiren Demir, "Anayasaya aykırı bir şekilde Belediye Başkanlığı makamını işgal ederek, seçilmiş Meclis yerine atadıkları üç encümen kararı ile belediye kaynakları talan edilmektedir. Kayyum sisteminin son icraatı Batman Belediyesi'nin en büyük gayrimenkulü olan Batman Park AVM'yi adrese teslim satışa çıkarmaktır" diye kaydetti.

'AKP’lilere peşkeş çekilecek'

Demir, AVM'nin peşkeş çekilmek istendiğine işaret ederek, "Batman'ın en işlek yerinde bulunan bin 200 araçlık otopark, 50 bin metrekare kapalı alana, 91 mağaza, bir sinema salonuna, sportif oyun alanına ve 500 kişinin çalıştığı iki katlı çağrı merkezine sahip bu alışveriş merkezi, bir oldu-bitti ile kelepir fiyatına AKP İl Başkanı Akif Gür'ün de yönetiminde bulunduğu ve yönetimi tamamen AKP’lilerden oluşan Golden Park A.Ş’ye peşkeş çekilmek isteniyor” dedi.