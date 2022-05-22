AKP'li belediye borçta rekor kırdı

Kadrolaşma iddiaları, adrese teslim olduğu savunulan ihaleler ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na gerçekleştirdiği tahsislerin büyüklüğü ile tartışılan Mamak Belediyesi, 2021 yılında borç rekoru kırdı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP’li Murat Köse’nin başkanlık koltuğunda oturduğu idare, 2021 yılını 246 milyon 369 bin TL’lik borç ile geride bıraktı. AKP’li Mamak Belediyesi’nin, “Gelirlerin Borçları Karşılama Oranı” tablosu, belediyenin içinde bulunduğu borç sarmalını ortaya koydu. Belediyenin borçlarının gelirlerine oranı 2021 yılı itibarıyla yüzde 47,3 oldu.

Borçlar katlanarak arttı

Mamak Belediyesi’nin 2012 yılında 174 milyon 647 bin TL olan borcu, 2021 yılında yüzde 41 artarak 246 milyon 369 TL’ye ulaştı. 2021 yılında 519 milyon 992 bin TL gelir elde ettiği bildirildi. Belediyenin gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yüzde 47,3 olarak gerçekleşti. İdarenin 2012 yılı itibarıyla borç tutarını gösteren mali tabloları, borçların katlanarak arttığını gözler önüne serdi.

Yandaş firmalar zengin edildi

Mamak Belediyesi Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Ferat Tokmak, verilerin belediyenin yönetilemediğini ortaya koyduğunu söyledi. Mamak halkının parasıyla yandaş firmaların zengin edildiğini savunan Tokmak, “Kamunun kaynaklarının bu şekilde harcanmasına asla göz yummayacağız, halkın parasını israf edenlerin adalet önünde hesap vermeleri için mücadele edeceğiz” dedi.