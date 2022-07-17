Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de şarampole devrilen yolcu otobüsündeki yurttaşlar otobüsün camı kırılarak tahliye edildi. Çok sayıda yaralı var.

Haber Merkezi

Kayseri'de otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı.

Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. (İHA)

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