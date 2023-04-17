Kayseri'de 'TKP gelir her şey değişir' buluşması: 'Neden TKP'ye oy istiyoruz?' 

TKP Kayseri İl Binası'nda dün partinin kentteki milletvekili adayları ve TKP Parti Meclisi Üyesi Profesör Doktor Erhan Nalçacı'nın katılımıyla "TKP gelir her şey değişir" başlığı ile bir buluşma gerçekleştirildi.

Buluşmada konuşma yapan Nalçacı, TKP'nin neden AKP'ye karşı olduğunu ve neden TKP'ye oy istediklerini açıkladı.

Nalçacı, konuşmasında şunları söyledi:

'AKP'nin arkasında sermaye var'

Türkiye'de sermaye şahlandı ve bize ait olan, hepimize ait olan ortak kültür, liman ve fabrikalar, maden İşletmeleri hepimizden alındı sermayeye devredildi. AKP'nin esas görevi budur.

Bunun yapılabilmesi için emekçi sınıfların örgütlülüğünün dağıtılması gerekiyordu. AKP bunda başarılı oldu, sermaye sınıfının önünde engel kalmamalıydı.

Yasama, yürütme ve yargı birleştirilmeliydi, sermaye sınıfının keyfine göre işlemeliydi. Başkanlık sistemi bu anlama geliyor. Bu Türkiye sermaye sınıfının isteğiydi. Bu, vatandaşlığımızı kaybetmemizin bir eseri oldu. Mahkemeler siyaseten yönetiliyor.

Depremde önemli bir özellik ortaya çıktı. İnşaatın dayanıklılığı devlet tarafından denetlenirdi. AKP döneminde bunlar özel şirketlere devredildi. 6 Şubat depreminde altında kaldığımız enkaz budur aslında.

AKP son derece piyasacıdır. Erdoğan'ın berbat bir kişiliği var, milli görüş geleneğinden gelir, cebini doldurmaya alışmış son derece kaba berbat bir karakteri var. Sanki bütün kötülükler Erdoğan'ın kişiliğinden geliyormuş yanılgısı var. Arkasındaki sermaye sınıfı görünmez hale geldi.

AKP'nin arkasındaki sermaye sınıfı görülmeden TKP'nin yapmak istediği, neden sizlerden oy istediği anlaşılamaz. 20 yıllık iktidar yüzünden insanların umudu kalmadı. TKP kesinlikle Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için oy vermiyor ama Erdoğan umudu yeşertmenin önünden çekilsin, aradan çıksın ve düzenle bizim aramızdaki kavgadan Erdoğan çıksın. Onun için TKP Erdoğan gitsin diye o istiyor, o oy Kılıçdaroğlu için istenmiyor.

'Erdoğan'ın yerine gelenlerden bir umut bekleyebilir miyiz?'

Bu 6 parti özünde AKP'den farklı mı? Türkiye sermaye sınıfı açısından özünde hiçbir şeyin değişmesine gerek yok, sadece sermayenin arabasına ait at değişmeli. Siyasiler ve AKP ile Erdoğan'ı bir sabık yaratmadan, yargılamadan kenara alacaklar, arabayla yeni bir at koşulacak. Bunu nereden anlıyoruz? Devletleştirme programları var mı? İşin özü bir mülk devridir. Özelleştirmeler tekrar geri dönecek mi? Hiç böyle bir programları yok. Beşli çete dedikleri Türkiye sermaye sınıfının çok küçük bir bölümüdür.

Sermayenin başında Koç'lar vardır. Serbest bölgelerin yaratılması ne anlama geliyor? Serbest bölge, sömürünün oranı yükseliyor demektir. Burada devletin kuralları işlemez, ucuz iş gücü olur, emekçiler örgütlenemezler. CHP'nin önerdiği şeyle yüksek sömürü oranı elde edilir.

Sosyal devleti kurma sözü yok. Peki Laikler mi? 'Tarikatları kapatacağız' demiyorlar. Buna dair de bir şey söylenmiyor, aksine AKP'nin kopyası gibi tarikatlarla ilişkisi belgelenmiş Gelecek Partisi'nin adaylarını çıkarıyorlar. Doğrudan Sivas katliamında rol almış bir parti millet ittifakı içerisinde.

Emperyalizm konusunda NATO'ya karşı değiller. NATO'nun genişlemesini güle oynaya onayladılar. En önemlisi millet ittifakı yapısı halkı hiçbir şekilde örgütlemeye çalışmadı. Türkiye'de Erdoğan dönemi boyunca inanılmaz durumlar oldu. Hiçbirinde halkı sokağa çağırma yaşanmadı, Erdoğan bir parmak salladı, olayı sandıkta çözeceğiz dendi.

Seçimleri Erdoğan kaybettiğinde kısa bir süre balayı süreci yaşanacak, ama ardından Türkiye'yi çok ağır bir iktisadi kriz bekliyor. Seçimleri kim kazanırsa kazansın, IMF ile anlaşma olacak ve çok büyük bir kemer sıkma politikası uygulanacak.

Neden TKP'ye oy istiyoruz?

Tekrar umudumuzun olması için, bizden çalınan mülkün halka dönebilmesi için, bu mülke yaslanarak bu ülkede bizim irademizin olması için, tekrar vatandaşların yönetebilmesi için, sosyal devletin kurulabilmesi için, emeğin sömürülmemesi için TKP'ye oy istiyoruz

Bu kriz döneminden TKP'nin güçlü çıkabilmesi için bu sadece oy oranı değildir. Bu, TKP'nin örgütlenebilmesidir.

Türkiye bir meşruiyet krizine girerken TKP buna müdahale edecek gücü yaratabilmektedir."