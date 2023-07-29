Kayseri'de tıp öğrencisi Ahmet Enes Tekin 5 gündür kayıp

Kayseri’nin Talas ilçesinde, 5 gündür kendisinden haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes Tekin için arama çalışması başlatıldı.

Haber Merkezi

Kayseri'de tıp öğrencisi Ahmet Enes Tekin'den 5 gündür haber alınamıyor. 

DHA'nın haberine göre, Talas ilçesinde yaşayan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Tekin, 25 Temmuz günü evden çıktı ve bir daha da haber alınamadı. Tekin’in hayatından endişe eden ailesi durumu polis ekiplerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp ilanı bastırıp, ilçenin çeşitli noktalarında duvarlara ve direklere astı. Tekin için polis, jandarma, AFAD ve ANDA ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekipler, Tekin’in son görüldüğü Tavlusun Mahallesi’nde bulunan Derevenk Viyadüğü’nde çalışmalarını sürdürüyor.

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