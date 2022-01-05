Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erenler caddesi üzerinde kontrolünü kaybeden otobüs şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ederken, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor. (İHA)
Kayseri'de öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Kayseri'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi. Hacılar ilçesindeki kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 20 yaralı var.
Haber Merkezi