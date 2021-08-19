Kayseri'de kaza: 4 ölü, 10 yaralı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 61 yaşındaki E.B'nin kullandığı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolunun 42. kilometresinde şarampole devrildi.

AA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü E.B.'nin eşi F.B. ile kızları Ş.B. ve F.B. olay yerinde, S.C. ise kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile çoğunluğu çocuk 9 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.