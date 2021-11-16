Kayseri'de kadın cinayeti: Tartıştığı kızını öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Talas İlçesi Tablakaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda Basri K. (63) ile kızı Ş.T. (40) arasında tartışma çıktı.

Basri K., tartışmanın ardından kızını bıçakladı. Basri K. daha sonra acil çağrı merkezini arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ş.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kızını öldüren Basri K. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.