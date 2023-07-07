Kayseri'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 21 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, pikap ile işçi servisi çarpıştı.

DHA'da yer alan habere göre, kaza, saat 18.30 Kayseri- Malatya yolunun 15'inci kilometresi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi.

Murat A. yönetimindeki kamyonet ile Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçilerin taşındığı Kenan D. yönetimindeki 38 P 7676 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4'ü ağır 21 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.