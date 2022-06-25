Kayseri'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada, 9 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 07.00 sıralarında, Sindelhöyük Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 TE 668 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 8 fabrika işçisi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.