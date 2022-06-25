Konya'da ucuz ekmek kuyruğu

Yurttaşlar, evlerine ucuz ekmek götürebilmek için ucuz ekmek kuyruklarına girmeye devam ediyor. Tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da artan maliyetlerden dolayı 23 Haziran’da ekmeğe yüzde 40 zam yapılmıştı. Yapılan zammın ardından 2,5 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 3,5 liraya yükseldi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halk Ekmek satış noktalarında ekmeğin 3 TL’den satılmasının ardından Halk Ekmek noktaları önünde uzun kuyruklar oluştu. Konyalı yurttaşlar ucuz ekmek için saatlerce sıra bekledi.

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş "Ülkemizin tahıl ambarı konumunda ve tarımsal üretimin, tarıma bağlı sanayinin başkenti olan Konya, maalesef yanlış tarım ve ekonomi politikaları nedeniyle potansiyelini kullanmak bir yana mevcut üretimini dahi koruyamaz hale gelmiştir. Tek başına sadece ülkemizi değil bölge ülkelerini doyurabilecek bereketli Konya ovasının kendi ülke vatandaşlarını dahi doyuramadığını görmek çok acı vericidir" diye konuştu.