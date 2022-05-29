Kayseri'de eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcileri seçildi

Parlamento seçimleri için milletvekili adaylarını belirlemeye başlayan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kayseri’deki aday belirleme toplantısını gerçekleştirdi.

"Halk eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçmeye devam ediyor" sloganıyla TKP Kayseri İl Örgütü'nde düzenlenen toplantıda gelecek parlamento seçimleri için milletvekili aday adayları belirlendi.

Toplantıda TKP PMK üyesi Aydemir Güler ve TKP milletvekili aday adayları konuşmalar yaptı.

TKP Parti Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler yaptığı konuşmaya "Türkiye’de solcuların iktidar veya ana muhalefetin ittifaklarına sığmayacak kendi hedefleri, birikimleri ve çözümleri var. Bu sol hareketlerin ön alması gerektiği için bu halk toplantılarını düzenliyoruz" diyerek başladı.

Güler "Türkiye solu geçmişte olan ‘çok uğraşıyoruz ama olmuyor’ denilen eşiği bu içinde bulunduğumuz dönemde çoktan aştı" dedi.

Türkiye solunun örgütlendiğini belirten Güler sosyalist solun yeni bir ittifakı yakın zamanda ilan edeceğini ve bu ittifakın güçlenerek yoluna devam edeceğini söyledi.

"Haziran direnişinde Kayseri halkı verdiği görüntüde meydanı tıklım tıklım doldurmuştu. Halk o günlerde burası Kayseri'ymiş veya başka bir yermiş dinlemedi" diyen GÜler Gezi Direnişi'nin önemini ve halkın direnişini vurgulayarak konuşmasını bitirdi.

Toplantı TKP Kayseri milletvekili aday adaylarının yaptığı konuşmaların ardından son buldu.