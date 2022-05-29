TKP Gaziantep İl Örgütü yeni binasına taşındı

Türkiye Komünist Partisi Gaziantep İl Örgütü Balıklı parkında bulunan yeni binasına taşındı.

TKP Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler’in de katıldığı etkinlikte balıklı parkında basın açıklaması ile başladı.TKP Gaziantep il örgütü adına yapılan açılış konuşması ile başlayan basın açıklamasında bu düzenin emekçiler için açlık, yoksulluk ve sömürüden başka bir anlama gelmediği belirtilerek emeğimizi sömüren bu düzenin mutlaka yıkılması gerektiği ifada edildi.

Daha sonra konuşmasını yapan Aydemir Güler , İnsanca bir düzenin kurulmasının yarının değil bugünün acil bir görev olduğunu belirterek , “Yeni bir ülke için hakkımız olan için kolları sıvayalım,örgütlenelim, bir araya gelelim.Bir an bile tereddüt etmeyelim.Çünkü bu topraklarda gericiliğin olmadığı , eşit yurttaşlığın yaşadığı özgür ve laik bir ülke kurulacak” dedi.