Kayseri'de ekmeğe yüzde 40 zam

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Aslan tarafından yapılan açıklamada, girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı ekmeğe zam yapıldığını belirtilerek, yeni tarifenin yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi. Kayseri'de ekmeğe gelen yüzde 40'lık zammın ardından 200 gramlık ekmeğin fiyatı 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi
Yapılan zam ile beraber oluşan fiyat listesi şu şekilde açıklandı:
- Pişmiş 200 gram ekmek 3,5 lira
- Pişmiş 180 gram pide 3,5 lira
- Pişmiş 360 gram pide 7 lira
- Pişmiş 120 gram sandviç 3 lira
- Lavaş pişmişi 150 gram 4 lira
- Lavaş pişmişi 300 gram 8 lira
- Kıymalı ve peynirli 200 gram hamurdan pişirme 4,5 lira