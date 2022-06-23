Kayseri'de ekmeğe yüzde 40 zam

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası Başkanı Mustafa Aslan tarafından yapılan açıklamada, girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı ekmeğe zam yapıldığını belirtilerek, yeni tarifenin yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi. Kayseri'de ekmeğe gelen yüzde 40'lık zammın ardından 200 gramlık ekmeğin fiyatı 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi

Yapılan zam ile beraber oluşan fiyat listesi şu şekilde açıklandı: