İstanbul'da da ekmek 5 lira olacak

Rize’den sonra İstanbul’da da ekmek fiyatlarının 5 liraya çıkacağı belirtildi. Resmi tarife olmaksızın 4,5 liraya kadar çıkan ekmek fiyatlarına bir gayriresmi zammın yarın gelmesi ve İstanbul’un bazı ilçelerinde 240 gram ekmeğin 5 liraya çıkması bekleniyor.

Sözcü'den Gamze Bal'a konuşan İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, “Bugün itibarıyla henüz uygulamaya alan yok ama yarından itibaren Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir’deki fırıncılar ekmeği 5 liradan satacak” dedi.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin de yaptığı açıklamada, “Resmi tarifenin üzerinde satış yapmak tabii ki doğru değil ama mevcut satış fiyatlarıyla ekmek üretilemiyor. Zarar eden esnaf üretime devam edebilmek için bizi de pek dinlemiyor” diye konuştu.

Erdoğan Çetin, “210 gram ekmeğin 4 liraya çıkmasını onaylayan resmi tarife temmuzda çıkınca, 250 gram ekmeğin 5 TL’den satılması resmi olarak da mümkün olacak. Fırıncı ekmeğe zam talep ediyor ama bu talep onaylanana kadar maliyetler yine artıyor ve bizim talep ettiğimiz fiyat düşük kalıyor: Geçen sene 130 liraya aldığımız unun bu yıl 550 liraya çıkacağını söyleseler ya da akaryakıtın 30 liraya çıkacağını söyleseler, inanmazdım” dedi.