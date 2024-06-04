Kayseri'de eğitim uçağı düştü, iki asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de eğitim için kalkan bir uçağın düştüğünü duyurdu.

MSB'nin açıklamasında "Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

Açıklamadan dakikalar sonra tarım arazisine düşen uçakta bulunan iki pilotun yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Kayseri'de daha önce de 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan uçak acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

25 Ocak'ta yaşanan olayda C-160 tipi uçakta teknik arıza yaşandığı belirtilmişti. Uçakta hafif hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmamıştı.