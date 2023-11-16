Kayseri'de iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de, inşaatta çalışırken fırtına nedeniyle kopan demir panelin çarpmasıyla dengesini kaybeden 53 yaşındaki Orhan Ç. isimli işçi, 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. İnşaat işçisi Orhan Ç., çatıda çalıştığı sırada aniden etkili olan sağanak ve fırtınaya yakalandı.

Fırtınanın etkisiyle çatıdan kopan panellerden biri Orhan Ç.'ye çarptı. Orhan Ç., dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü. İnşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Orhan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Orhan Ç.'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yılın ilk 10 ayında en az 1634 iş cinayeti meydana geldi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) raporuna göre, 2023 Ekim ayında 150, yılın ilk on ayında ise en az 1634 işçi hayatını kaybetti. Böylece AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihinden bugüne iş cinayetlerinde en az 32 bin 180 işçi hayatını kaybetti.

Ekim ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Trafik, Servis Kazası nedeniyle 38 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 27 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 22 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 21 işçi; Şiddet nedeniyle 11 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 7 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 6 işçi; İntihar nedeniyle 4 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 3 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 1 işçi; diğer nedenlerden dolayı 10 işçi hayatını kaybetti…

En fazla iş cinayeti inşaat işkolunda

Ekim ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, Yol işkolunda 41 işçi; Tarım, Orman işkolunda 31 emekçi (17 işçi ve 14 çiftçi); Taşımacılık işkolunda 20 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 12 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 9 işçi; Metal işkolunda 5 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 4 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 3 işçi; Enerji işkolunda 3 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 3 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 3 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 2 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 2 işçi; Madencilik işkolunda 1 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 1 işçi; İletişim işkolunda 1 işçi; Basın, Gazetecilik İşkolunda 1 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 1 işçi; elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolu belirlenemeyen 7 işçi hayatını kaybetti.