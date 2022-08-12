Kayseri'de avukata bıçaklı saldırı

Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan arabuluculuk ofisinde meydana gelen olayda iddiaya göre, kooperatif alacağı görüşmelerinde arabuluculuk yapan Avukat Savaş Ünlü ile Ersoy K. arasında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, Ersoy K. üzerinde bulunan bıçakla Avukat Ünlü'yü sol kolundan yaralayıp kaçtı. Arabuluculuk ofisindeki diğer avukatların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Avukat Ünlü'yü, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ünlü, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, olay yerinden kaçan Ersoy K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.