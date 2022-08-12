İstanbul'da hemşireye saldırı: Görme kaybı yaşıyor

İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hasta yakını Yaşar Emre Emir adlı erkek hemşireye saldırdı.

Olayda herhangi bir tartışmanın dahi yaşanmadığı belirtirken zanlının hemşireyi arkasından giderek feci şekilde darp ettiği kaydedildi. Saldırıda erkek hemşirenin dişlerinin kırıldığı, dudağının patladığı ve ameliyatlı gözünde de görme kaybı yaşandığı ifade edildi.

Habertürk'ün haberine göre, olayı anlatan Yaşar Emre Emir, "Kişi maskesiz dolaştığı için uyarıda bulundum. Arkamdan gelip bana saldırdı. Bilincimi kaybettim. O sırada bile bana saldırmaya devam ediyormuş. Gözümden ameliyatlıydım ve şu an görme kaybı yaşıyorum. Saldırganın çok sayıda suç kaydı varmış. Savcı, saldırganı nitelikli suçları olduğu için kasten yaralamadan tutuklama talebiyle savcılığa sevk etti" dedi.