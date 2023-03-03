Kayseri’de 467 bina ağır hasarlı: 'Afet bölgesi ilan edilmeli'

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 il ile birlikte birçok çevre ilde de hasara yol açtı. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri’de birçok binaya hasarlı raporu verildiğini belirterek, kentin afet bölgesi ilan edilmesini istedi. Arık, “Bin 771 yapının az hasarlı, 52 yapının orta hasarlı ve 317’si Sarız ilçemizde olmak üzere 467 ağır hasarlı bina tespit edildi. Bu veriler de gösteriyor ki başta Sarız olmak üzere Kayseri de afet bölgesi ilan edilmeli, gerekli tedbirler bir an önce alınmalı” dedi.

'1771 bina az hazarlı'

Arık, TBMM’de yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası başta Kahramanmaraş’la sınır olan Sarız ilçemiz olmak üzere Kayseri'miz de depremlerden büyük zarar gördü. Gerek Kayseri merkezli depremler gerekse de artçı depremlerle sık sık sallanan kentimizde vatandaşlarımız tedirgin. Yetkililer, ilimizde toplam 4.804 adet yapıda hasar tespit çalışmasının yapıldığını belirtiyor. Yapılan inceleme sonucu 1.771 yapının az hasarlı, 52 yapının orta hasarlı ve 317’si Sarız ilçemizde olmak üzere 467 ağır hasarlı bina tespit edildi. Bu veriler de gösteriyor ki başta Sarız olmak üzere Kayseri de afet bölgesi ilan edilmeli, gerekli tedbirler bir an önce alınmalı.”