Bilirkişi: Kahramanmaraş'ta yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 7'den fazla değil

Kahramanmaraş Başsavcılığı talimatıyla bilirkişi olarak atanan ve deprem bölgesinde incelemeler yapan Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü doktor öğretim üyeleri Ali Sercan Kesten, Önder Umut ve Bora Akşar, afet bölgesindeki yapılara ilişkin gözlemlerini aktardı.

Yapılan incelemelerde 156 binden fazla binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini kaydeden Kesten, yıkılan ve ağır hasar gören binalardaki konut sayısının 507 bin civarında, orta ve hafif hasarlı bina sayısının ise 43 bin dolayında olduğunu söyledi.

‘Beton kalitesi kötü’

Milliyet gazetesinin haberine göre Akşar ise beton kalitesinin kötü olduğuna vurgu yaparak “Beton kalitesi ve işçilik kötü. Kırma taşlar yerine dere çakılı olarak bilenen pürüzsüz yüzeyli taşların kullanıldığını gördük” dedi. Akşar, özellikle kolon, kiriş ve perde gibi taşıyıcı sistem elemanlarında işçilik ve imalat hataları olduğunu vurguladı.

Akademisyenler deprem bölgesindeki yapı stokunun çok kötü olduğunu belirtti ve yönetmelik standartlarına uyan bina sayısının yüzde 5 ile 7 civarında olduğunu aktardılar.