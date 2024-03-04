Kayseri'de 2 esnaf arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de bu sabah iki esnaf arasında yaşanan silahlı kavga meydana geldi. DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; fırıncı L.T. (34) ile aynı sokakta oto yıkama yapan husumetlisi Osman Tüşümel (61) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine tabanca çekti. Osman Tüşümel olay yerinde hayatını kaybetti, L.T. bacağından yaralandı.

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. L.T., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, cenaze Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İki esnafın kanlı kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Osman Tüşümel'in fırına geldiği sırada L.T.'nin bir masada oturduğu, Tüşümel'in bir süre fırın içinde dolaştıktan sonra dışarı çıktığı ve kısa süre içinde de yeniden fırına girdiği görüldü. Fırına tekrar girdikten sonra L.T.'ye doğru yönelen ve belinden 2 tabanca çıkararak L.T.'nin bacaklarına doğru ateş eden Tüşümel'e, L.T.'nin belinden çıkardığı silahla karşılık verdiği ve Tüşümel'in aldığı kurşunlarla yere yığıldığı kameraya yansıdı.

Bu sırada fırından ekmek alan bir vatandaşın, hızla dışarı doğru kaçtığı anlar da görüntülerde yer aldı. Silahlı çatışma sırasında fırının giriş kapısının yanında oturan anne ve çocuğunun ise panik yaşadığı, annenin çocuğuna sarılarak masanın altına saklanmaya çalıştığı anların görüntüsü kaydedildi. L.T.'nin Tüşümel yere düştükten sonra cep telefonuyla uğraştığı da kameralarda görüldü.