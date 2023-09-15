Kayseri Kadın Dayanışma Komiteleri: Edanur Çoban cinayetinin takipçisiyiz

Kayseri’de bir restoranda garson olarak çalışan 18 yaşındaki Edanur Çoban, iki gün önce 'eski sevgilisi' olduğu iddia edilen Osman Ç. tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmüştü.

Kayseri Kadın Dayanışma Komitesi, cinayetin ardından bir açıklama yayımladı. Edanur Çoban'a karşı işlenen cinayetin takipçisi olunacağı belirtilen açıklamada, devletin ve hukuk sisteminin kadını koruduğu bir toplumsal düzende yaşamak için mücadele çağrısı yapıldı.

Açıklama şöyle:

"Kayseri Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde bir restoranda çalışan Edanur Çoban, üniversiteyi yeni kazanmış genç bir kadındı. Tıpkı yüzbinlerce üniversiteli sıra arkadaşı gibi okul masraflarını karşılamak için bir restoranda garson olarak çalışıyordu. İki gün önce işinden evine girerken eski sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Edanur Çoban'a karşı işlenen cinayetin takipçisiyiz.

Biliyoruz ki bu cinayetin bir tek faili yok. Kadını elinin kiri olarak görenler, her fırsatta dinden referans alarak kadınları hedef gösterenler, kadına çalışma hakkını bile çok görenler bu cinayetin esas sorumlularıdır. Dinciliği körükleyerek kız çocuklarının okuma hakkını elinden alanlar, kadınların kazanımlarını tartışmaya açanlar, bizleri yoksulluğa mahkum edenler bu cinayetin azmettiricileridir.

Oysa kadın cinayetlerinin yaşanmadığı, işte okulda, sokakta, evde tacize, hakarete uğramadığımız, emeğimizin değer gördüğü, devletin ve hukuk sisteminin kadını koruduğu bir toplumsal düzende yaşamak bizim en temel hakkımız. Gelin böyle bir ülkede yaşamak için birlikte mücadele edelim! Gelin şiddete, sömürüye, hayatımıza kastedenlere karşı yan yana duralım! Gelin her kadının eşitliği ve insanca bir yaşamı sonuna kadar tadacağı bir ülke kuralım!"

