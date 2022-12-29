Kays Said: Düşük katılımlı hilesiz seçim, yüksek katılımlı hileli seçimden daha iyidir

Tunus resmi ajansı TAP'a göre Cumhurbaşkanı Kays Said, Kartaca Sarayı'ndaki Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda seçimlere ilişkin açıklamada bulundu. Said, seçimlerin "hukuka uygun olarak gerçekleştirildiğini" iddia ederek, "Düşük katılımlı hilesiz seçim, yüksek katılımlı hileli seçimden daha iyidir" dedi.

Tunus Cumhurbaşkanı "geçmişteki yüzde 99 katılımlı seçimlerde dünya ülkelerinden tebrik telgrafları yağdığını ancak bu ülkelerin önceki seçimlere hileler karıştığını bildiğini" söyledi.

Cumhurbaşkanı isim vermeden muhaliflerin "yolsuzluk ve ihanet içinde boğulduğunu, devlet güvenliğine karşı komplo kurduğunu ve bu kişilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulacağını" kaydetti.

Seçimlere katılım oranı yüzde 11,22

Tunus Genel İşçi Sendikası'ndan (TGİS) 22 Aralık'ta yapılan açıklamada, düşük katılımın, 17 Aralık'ta gerçekleştirilen erken genel seçimlerin "güvenilirlik ve meşruiyetine gölge düşürdüğü" ifade edilmişti. Nahda Hareketi, Tunus’un Kalbi Partisi, Demokratik Akım Partisi, Özgür Anayasa Partisi, Afak Tunus Partisi gibi Tunus'ta önemli siyasi partiler ile muhaliflerin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, peş peşe yaptıkları açıklamalarla seçimleri boykot etmişti.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 9 milyon 136 bin 502 seçmenin bulunduğu ülkede seçimlere katılımın yüzde 11,22 olarak gerçekleştiğini belirtmişti.

Genel seçimlerde sadece 23 adayın yarıştıkları bölgede yarıdan fazla oy alarak ilk turda milletvekili seçilebildiğini aktaran Buasker, hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamadığı 131 bölgede ikinci tur seçimlerin yapılacağını kaydetmişti.

Erken genel seçimlerin nihai sonuçlarının 19 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.