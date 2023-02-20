Kaymakamlık yardımların organize edildiği binaya el koydu: 'Kurumların istekleri halkın önünde'

Maraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından, bölgeye Türkiye’nin birçok noktadan gönüllüler gitti.

Depremlerin en çok yıkıma yol açtığı kentlerin başında gelen Hatay’a, depremin ilk 3 günü boyunca devlet kurumlarından arama kurtarma ekipleri gitmedi, yardımlar ulaşmadı, depremzedeler terk edildi. Bölgeye ilk giden ekipler, gönüllülerden oluştu. Gelen bilgilere göre, bölgede halen yardımlar düzgün bir şekilde organize edilebilmiş değil.

Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Selim Tevfik Eskiocak Anadolu Lisesi, gönüllüler ve yurttaşlar tarafından yardım organizyonlarının ve diğer çalışmaların yürütüldüğü bir merkez haline getirildi. Ancak Defne Kaymakamlığı’nın kararıyla, okuldaki yardım organizasyonları durdurularak, bina boşaltıldı ve Kaymakamlığa tahsis edildi.

Kaymakamlık binaya ihtiyaç duymuş, bunun için yardım merkezini seçmiş

ODTÜ İzci Grubu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ODTÜ Mezunlar Birliği Derneği’nin organizasyonu ile gönüllü olan öğrenci topluluklarının ve öğrencilerin 10 Şubat günü depremzedelere yardım için bölgeye gittiği ve depremzedelere yardımların ulaşılması için kısıtlı imkanlar dahilinde Selim Tevfik Eskiocak Anadolu Lisesi’nin “yardım merkezi” olarak kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Söz konusu okul binasının sadece ODTÜ’den gelen gönüllüler tarafından değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelenler tarafından koordinasyon merkezi olarak kullanıldığı bildirilirken; 17 Şubat’ta Defne Kaymakamlığı’nın kararıyla “yeni bir binaya ihtiyaç duyulması” sebebiyle, yardım ekiplerinin binadan çıkarıldığı ve binadaki yardım çalışmalarının durdurulduğu ortaya çıktı.

Yardım merkezi olarak kullanan yapı, depremde hasar almadığı için, hem bölgeye gelen yardımların depolandığı ve ayrıştırıldığı, hem de depremzede yurttaşlara gıda yardımının yapılması işlevini yürüyordu.

'Tek bir merkezden bölgeye yardım sağlayabiliyorduk'

soL’a açıklamada bulunan yardım ekiplerinden bir gönüllü, binanın bölgedeki yardım çalışmalarının devamlılığı için önemini vurguladı. Deprem bölgesinde bulundukları süre boyunca, Jandarma ve Defne Belediyesi ekiplerinin de kendilerine yardım ettiğini belirten gönüllü, gelen yardımların depolanması, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, gıda yardımlarının yapılması gibi konularda binanın merkez haline getirildiğini, ancak bu süreçte Kaymakamlığın kendileriyle direkt olarak koordinasyon içerisinde olmadıklarını aktardı.

Görüştüğümüz gönüllü, "Orayı tüm Türkiye'den gelen yardım ekipleri kullanıyordu. Sadece Defne için değil, daha geniş bir bölge için yardımların koordinasyonu ve organizasyonu için kullanıyorduk. Her ekibin bir sorumluluğu vardı, kimisi gelen yardımları sınıflandırıyor, kimisi lojistiğini sağlıyor, kimisi de ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyordu. Bunun dışında herkesin önemli bir rolü vardı. Tek bir merkezden bölgeye yardım sağlayabiliyorduk" dedi.

Jandarma ekiplerinin de yardım koordinasyon merkezi olarak kullanılan binanın güvenliğini sağladığını ve yardımcı olduğunu belirten deprem yardım gönüllüsü, "Biz gittiğimizde zaten okul boştu, daha yeni yeni yemek dağıtılıyordu. Biz de gelen yardım TIR'larını boşaltarak bir organizasyon sağladık. Bölgeye örneğin ODTÜ'den, Hopa'dan, Kocaeli'den, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımların uygun şekilde depremzedelere ulaşmasını sağlıyorduk" ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık binanın yardımlar için kullanılmasını kabul etmedi

Belediyenin de kendilerine yardımcı olduğunu belirten gönüllü, "Defne Belediyesi de sürekli geliyordu, Belediye Başkan Yardımcı da bizimle iletişimdeydi. Lojistik desteği de sağlıyorlardı. Kaymakamlık da o sırada bir iki kişiyle gelip gitti" dedi.

Okulun çok büyük olduğunu aktarılırken, yardım ekiplerinin Kaymakamlık'a binanın hem Kaymakamlık için hem de yardımlar için kullanılabileceği teklifinde bulunulduğu ancak, Defne Kaymakamlığı'nın bu teklifi kabul etmediği bildirildi.

Yardım ekiplerinin okul binasının yarısını kullanmadığı, dolayısıyla Kaymakamlığın da çalışmalarını rahatlıkla binada yapabileceği ifade edildi.

'Kurumların isteklerinin halkın ihtiyaçlarından önce geldiğinin somut bir kanıtı'

Kaymakamlık binanın yardım ekipleri ile ortak olarak kullanılması yerine, yardım ekiplerini binadan çıkarmayı tercih etti. Devletin kuramadığı "koordinasyon merkezi" gönüllüler tarafından kurulmuştu; lakin Kaymakamlık merkezin çalışmasına katılıp organize etmek yerine, binayı kendileri için kullanmayı tercih etti.

Öte yandan ODTÜ İzci Grubu tarafından yapılan açıklamada, Kaymakamlığın yardım merkezi olarak kullanılan binaya el koymasının, “kurumların isteklerinin halkın ihtiyaçlarından önce geldiğinin somut bir kanıtı” olduğu ifade edildi.