Kaymakamlık: Sitede işçi olan M.A.'nın çocuklarını öldürüp intihar ettiği anlaşıldı

İstanbul Sancaktepe'de bir sitede baba ile 3 çocuğunun ölü bulunmasının ardından Sancaktepe Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"İlçemiz Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde bulunan bir sitede işçi olarak çalışan, ailevi ve psikolojik sorunlar yaşayan M.A'nın 3 çocuğunu öldürdüğü ve kendisinin de aynı yöntemle intihar ettiği anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Meydana gelen bu elim olayda hayatını kaybeden masum çocuklarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."