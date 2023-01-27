İstanbul Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine polis ekipleri Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde bir sitedeki daireye girdi.

Adreste inceleme yapan ekipler 3'ü çocuk 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ekiplerin incelemesi sürüyor.

ANKA'nın Emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre sitenin teknikçisi Mehmet A.’dan haber alınamaması üzerine polise haber verildi. Komşuların ihbarı üzerine Sancaktepe'de bir site içerisindeki daireye giden polis ekipleri, evde 3'ü çocuk 4 kişinin cansız bedenini buldu.

Ekipler konuttaki incelemelerine devam ederken, baba Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi sonrasında 3 çocuğunu asarak öldürdüğü ve sonrasında intihar ettiği öne sürüldü.