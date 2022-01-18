Kaymakamlık kaçak Kuran kursundaki cinsel istismarı doğruladı: Serbest bırakılmış

İstanbul Bağcılar’da kaçak Kuran kursunda 16 yaşında bir çocuğun kurs sorumlusu L.Ö. tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Çocuğun ablası "Kimse bize sahip çıkmadı. Aman basın duymasın deyip, üstünü kapatmaya çalıştılar" demişti.

Çocuğun ailesi L.Ö.'den şikayetçi olurken, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin L.Ö.'yü adli kontrolle serbest bıraktığı ortaya çıktı.

Kursun kaçak olduğunu da doğrulandı

Bağcılar Kaymakamlığı bugün olayı doğrulayan bir basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde 07 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ konusu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğince 2019/3989 suç numarası ile tahkikat konusu yapılarak şüpheli L.Ö isimli şahıs yakalanmış ve hakkında adli işlem başlatılmıştır.

İlgili birimlerimizce yapılan araştırmalarda suç mahallinin kayıtlı bir kurs olmadığının tespitiyle adı geçen şahıs hakkında cezai işlemler uygulanmış ve belirtilen adres kapatılarak evrakları adli makamlara intikal ettirilmiştir.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan şahsın 28.01.2021 tarihinde Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldığı anlaşılmıştır. Basında yer alan Kaymakamlığımıza yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."