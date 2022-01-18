Kaymakamlık kaçak Kuran kursundaki cinsel istismarı doğruladı: Serbest bırakılmış

İstanbul Bağcılar’da kaçak Kuran kursunda 16 yaşında bir çocuğun kurs sorumlusu L.Ö. tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Çocuğun ablası "Kimse bize sahip çıkmadı. Aman basın duymasın deyip, üstünü kapatmaya çalıştılar" demişti.
Çocuğun ailesi L.Ö.'den şikayetçi olurken, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin L.Ö.'yü adli kontrolle serbest bıraktığı ortaya çıktı.
Kursun kaçak olduğunu da doğrulandı
Bağcılar Kaymakamlığı bugün olayı doğrulayan bir basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: